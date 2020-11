NOMS DES ÉDITEURS LIENS VERS LES RESSOURCES

1 Elsevier Elsevier : centre d’information sur le nouveau coronavirus :

https://www.elsevier.com/connect/coronavirus-information-center

2 Emerald Publishing Coronavirus, the management of epidemics and the wider impact on society :

https://www.emeraldgrouppublishing.com/promo/coronavirus.htm?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=bnd_Coronavirus_landing%20page_20200206_free

3 Springer Springer Nature :

https://www.springernature.com/gp/researchers/campaigns/coronavirus

4 PubMed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/

5 Willy Covid-19 : accès gratuit au nouveau contenu relatif au coronavirus :

https://novel-coronavirus.onlinelibrary.wiley.com

6 Sage Publishing Articles sur les coronavirus disponibles gratuitement :

https://journals.sagepub.com/pb-assets/PDF/SAGE-Publishing_Coronavirus-Related-Articles.pdf

7 Taylor & Francis Liens et références à tous les articles de recherche COVID-19, chapitres de livres et informations pertinents qui peuvent être librement consultés sur Taylor & Francis Online et Taylor & Francis ebooks : https://taylorandfrancis.com/coronavirus/

Peer-reviewed research published in Taylor & Francis journals COVID-19 Data Hub

8 Moody’s Analytics Economie : les effets du coronavirus

https://www.moodysanalytics.com/microsites/moodys-help-coronavirus-covid-challenges

9 American Society of Clinical Oncology American Society of Clinical Oncology :

https://www.asco.org/asco-coronavirus-information

10 British Medical Journal https://www.bmj.com/coronavirus ; https://bestpractice.bmj.com/topics/en-gb/3000165

11 Annals of internal medicine COVID-19 Coronavirus :

https://annals.org/aim/search-results?q=coronavirus&allJournals=1&fl_IsJCA=false&SearchSourceType=1&exPrm_qqq=%7B!payloadDisMaxQParser%20pf=Tags%20qf=Tags%5E0.0000001%20payloadFields=Tags%20bf=%7D%22coronavirus%22

12 Cambridge University Press Coronavirus Free Access Collection :

https://www.cambridge.org/core/browse-subjects/medicine/coronavirus-free-access-collection

13 Future Science Group Covid-19 Hub :

https://www.id-hub.com/2020/03/17/in-focus-coronavirus/

14 Healthcare Infection Society Impact de la gestion de COVID-19 Nouvelles : https://www.his.org.uk/about/impact-of-covid-19/

Ressources sur les coronavirus : https://www.his.org.uk/resources-guidelines/novel-coronavirus-resources/

15 Cell Press Cell Press Coronavirus Resource Hub :

https://www.cell.com/2019-nCOV

16 Oxford University Press Access to OUP resources on COVID-19 :

https://academic.oup.com/journals/pages/coronavirus

17 Wolters Kluwer http://www.wolterskluwerfrance.fr/centre-media/communiques-de-presse/covid-19-wolters-kluwer-france-ouvre-des-offres-solidaires-et-gratuites-aux-professionnels-etudiants/

18 IOP Publishing Coronavirus articles – free to access content from IOP Publishing :

https://ioppublishing.org/news/coronavirus-articles-free-to-access-content-from-iop-publishing/

19 World Health Organisation Global research on coronavirus disease :

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/global-research-on-novel-coronavirus-2019-ncov

20 JAMA : American Medical Association American Medical Association :

https://jamanetwork.com/journals/jama/pages/coronavirus-alert

21 American Society for Microbiology American Society for Microbiology :

https://www.asm.org/Press-Releases/2020/COVID-19-Resources

22 Annual Reviews Coronavirus : Research support

https://www.annualreviews.org/page/corona-virus-research

23 Gale Gale Covid-19 Support :

https://www.gale.com/intl/covid19support

24 eLife https://elifesciences.org/

26 California University press https://www.ucpress.edu/blog/49700/free-access-to-all-uc-press-journals-through-june-2020/



27 European Respiratory Society COVID-19 : informations et ressources : https://www.ersnet.org/the-society/news/novel-coronavirus-outbreak–update-and-information-for-healthcare-professionals



28 Frontiers Covid-19 Coronavirus :

https://www.frontiersin.org/search?query=covid-19&tab=top-results&origin=https%3A%2F%2Fwww.frontiersin.org%2Fabout%2Fopen-access

29 Editions La Découverte https://editionsladecouverte.fr/art_home/article.php?id=14351

30 Hindawi https://www.hindawi.com/search/all/coronavirus/

31 Microbiology Society Microbiology Society :

https://www.microbiologyresearch.org/content/coronaviruses

32 Ebsco – Dynamed EBSCO Coronavirus Disease (COVID-19) Healthcare :

https://covid-19.ebscomedical.com

Resource Center :

https://more.ebsco.com/EBSCO-COVID-19-ResourceCenter.html?_ga=2.33263609.612384946.1585173612-473818596.1585173612

33 American Chemical Society Efforts et ressources de l’ACS sur COVID-19 :

https://www.acs.org/content/acs/en.html

34 American Society for Biochemistry and Molecular Biology (ASBMB) https://www.asbmb.org

COVID-19 resources and news :

https://www.asbmb.org/asbmb-today/opinions/032320/science-communication-in-action-covid-19-edition

35 Royal Society of Chemistry Royal Society of Chemistry Covid-19 :

https://www.chemistryworld.com/coronavirus/100140.tag

36 DUKE University Press Threat of Pandemic Syllabus :

https://www.dukeupress.edu/Explore-Subjects/Syllabi/Navigating-Pandemic-Syllabus

37 MDPI https://www.mdpi.com/

38 Lancet The Lancet Journal – Coronavirus :

https://www.thelancet.com/coronavirus

39 American Physical Society https://www.aps.org/

40 American Society of Nephrology American Society of Nephrology :

https://www.asn-online.org/ntds/

41 F1000 Research Limited Coronavirus articles :

https://f1000research.com/gateways/disease_outbreaks/coronavirus

42 The Royal Society Royal Society :

https://royalsocietypublishing.org/topic/special-collections/novel-coronavirus-outbreak

43 BioOne BioOne COMPLETE :

https://complete.bioone.org/covid-19

44 Search4life – HINARI Search=((COVID-19) OR (coronavirus)) : http://hinari.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&l=en&q=((COVID-19)%20OR%20(coronaviru))

Search==(SARS-CoV-2) :

http://hinari.summon.serialssolutions.com/#!/search?ho=t&l=en&q=(SARS-CoV-2)

45 Brill BRILL COVID-19 Collection :

https://www2.brill.com/COVID-19_Collection

46 Clarivate Analytics Get the insights you need on COVID-19 :

https://clarivate.com/coronavirus-resources/

47 Bulletin of the World Health Organization Health topics Emergencies :

https://www.who.int/health-topics/coronavirus#tab=tab_1

48 AIP Publishing COVID-19 Free to read :

https://publishing.aip.org/publications/journals/covid-19/

49 American Psychological Association Content from APA Publishing Relevant to the Topic of COVID-19 :

https://www.apa.org/pubs/highlights/covid-19-articles

50 Karger Publishers https://www.karger.com/

51 Cortellis Free access to BioWorld coronavirus articles :

https://www.bioworld.com/articles/topic/517

52 Science: American Association for the Advancement of Science American Association for the Advancement of Science :

https://www.sciencemag.org/tags/coronavirus

53 PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA :

https://www.pnas.org/page/coronavirus

54 Wellcome https://wellcome.ac.uk/press-release/sharing-research-data-and-findings-relevant-novel-coronavirus-covid-19-outbreak

55 BMJ Coronavirus (covid-19): Latest news and resources

https://www.bmj.com/coronavirus

56 CABI Focus on : Coronaviruses

https://www.cabdirect.org/globalhealth